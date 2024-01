Dramatische Einsätze und große Pläne der Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal

Eine brennende Scheune, 400 Liter ausgelaufener Diesel und massive Sturmschäden zu Weihnachten gehörten zu den Ereignissen, welche die Hohenstein-Ernstthaler Feuerwehrleute 2023 gemeistert haben.

Bei der Feuerwehr in Hohenstein-Ernstthal ist immer etwas los, wie die Daten des letzten Jahres zeigen: Zu ihren ersten drei kleinen und mittleren Brandeinsätzen mussten die Kameraden bereits in den frühen Morgenstunden zu Neujahr 2023 raus. Der letzte Einsatz war ein Großbrand am Silvesterabend, bei dem eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in...