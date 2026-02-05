Zoff um Bachufer in St. Egidien: Streitbare Gemeinde will einen Konflikt beenden

St. Egidien hat jede Menge Rechtsstreit; ein Zwist mit dem Landratsamt könnte nun durch Vergleich beigelegt werden. Es geht um eine Wiese am Lungwitzbach. Die nächste Klage ist allerdings auch schon in Sicht.

Dass die Gemeinde St. Egidien keinen Rechtsstreit scheut, davon können speziell die Stadt Lichtenstein und die gemeinsamen Zweckverbände ein Lied singen: Zahlreiche Verfahren sind anhängig, stetig kommen neue hinzu. Immerhin: Einen Streit mit dem Landratsamt will St. Egidien jetzt beenden, dafür hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung... Dass die Gemeinde St. Egidien keinen Rechtsstreit scheut, davon können speziell die Stadt Lichtenstein und die gemeinsamen Zweckverbände ein Lied singen: Zahlreiche Verfahren sind anhängig, stetig kommen neue hinzu. Immerhin: Einen Streit mit dem Landratsamt will St. Egidien jetzt beenden, dafür hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung...