Zwei Unfälle auf der A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand

Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden. Eine Person wurde verletzt.

Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ist es am Mittwochnachmittag zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand zu zwei Unfällen gekommen. Zunächst war ein Transporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand circa 8000 Euro Schaden, sagte ein Polizeisprecher. In der Folge ereignete sich ein...