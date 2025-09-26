17 kreative Köpfe, zwei Tage voller Stoff: Crimmitschau feiert textile Premiere

Werdau
In der historischen Tuchfabrik treffen Workshops, Livemusik, Cocktails und feine Speisen auf kreative Stoffkunst – zwei Tage, die Raum für Entdeckungen und Begegnungen rund ums Textile bieten.
Noch riecht es nach Öl und altem Staub. Die Spinnmaschinen stehen still – und doch scheint etwas in der Luft zu liegen. In Crimmitschau wird das textile Erbe neu belebt: mit dem ersten „Textil.Markt“ in der historischen Tuchfabrik. Wo einst im Schichtbetrieb Meterware produziert wurde, ziehen für zwei Tage Kunsthandwerk und neue Ideen ein....
