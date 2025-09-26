Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 17 kreative Köpfe, zwei Tage voller Stoff: Crimmitschau feiert textile Premiere

Simone Howe ist mit ihrer Werkstatt erst vor wenigen Wochen von Taucha nach Crimmitschau umgezogen. Zum ersten „Textil.Markt“ bringt sie diesen handgefertigten Weihnachtsschmuck mit.
Simone Howe ist mit ihrer Werkstatt erst vor wenigen Wochen von Taucha nach Crimmitschau umgezogen. Zum ersten „Textil.Markt“ bringt sie diesen handgefertigten Weihnachtsschmuck mit. Bild: J. Walther
Werdau
17 kreative Köpfe, zwei Tage voller Stoff: Crimmitschau feiert textile Premiere
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der historischen Tuchfabrik treffen Workshops, Livemusik, Cocktails und feine Speisen auf kreative Stoffkunst – zwei Tage, die Raum für Entdeckungen und Begegnungen rund ums Textile bieten.

Noch riecht es nach Öl und altem Staub. Die Spinnmaschinen stehen still – und doch scheint etwas in der Luft zu liegen. In Crimmitschau wird das textile Erbe neu belebt: mit dem ersten „Textil.Markt“ in der historischen Tuchfabrik. Wo einst im Schichtbetrieb Meterware produziert wurde, ziehen für zwei Tage Kunsthandwerk und neue Ideen ein....
