  • 42 Unternehmen haben zugesagt: ETC Crimmitschau organisiert Ausbildungsmesse

In der Canada Life Kids Arena findet am Samstag die Ausbildungsmesse statt.
In der Canada Life Kids Arena findet am Samstag die Ausbildungsmesse statt. Bild: Thomas Michel/Archiv
Werdau
42 Unternehmen haben zugesagt: ETC Crimmitschau organisiert Ausbildungsmesse
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jugendliche bekommen am Samstag im Sahnpark einen Überblick zu Ausbildungsangeboten. Direkt nach der Veranstaltung schalten die Mitarbeiter des Vereins die Kühlmaschinen in der Trainingseishalle an.

Crimmitschau.

42 Unternehmen stellen sich bei der Ausbildungsmesse am Samstag in der Canada Life Kids Arena im Sahnpark in Crimmitschau vor. Sie wird vom ETC Crimmitschau organisiert. „Unter anderem, um unseren Sponsoren etwas zurückzugeben“, sagt Eishockey-Obmann Lutz Höfer zu den Gründen, weshalb der Verein – nun schon zum dritten Mal – eine solche Messe durchführt.

Die Unternehmen – dabei handelt es sich oft um ETC-Sponsoren – machen auf ihre Ausbildungsangebote aufmerksam. „Damit sollen vor allem die Jugendlichen angesprochen werden, die im Spätsommer 2026 mit ihrer Ausbildung beginnen. Das Angebot können aber auch Jüngere – gern mit ihren Eltern – nutzen“, sagt Lutz Höfer, der nach dem überraschenden Rücktritt des Vereinsvorsitzenden Matthias Gerth am Samstag die Eröffnung vornehmen wird – gemeinsam mit OB André Raphael (CDU) und dem Landtagsabgeordneten Jan Löffler. Die Türen der Canada Life Kids Arena für Besucher öffnen sich zwischen 10 und 14 Uhr. Zum Rahmenprogramm gehören auch verschiedene Eishockey-Angebote.

Die Unternehmen präsentieren sich am Samstag auf der Betonfläche der Trainingseishalle. Nach der Ausbildungsmesse sollen in den Nachmittagsstunden die Kühlmaschinen angeschaltet werden. Mitte September – so lautet das Ziel des ETC – können die Kinder dann in der Canada Life Kids Arena auf dem Eis trainieren. (hof)

