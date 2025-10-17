60 Jahre Ehe, Seereisen und Auslandseinsätze: Die bewegte Liebe von Elke und Peter Stahl in Werdau

Werdau
Ein Dankesball in Ostberlin, ein Telegramm auf hoher See, ein Leben zwischen drei Kontinenten: Eine Liebe, die dem Wandel der Zeiten getrotzt hat – bis heute.
Ein Ball, eine Epidemie – und die Liebe fürs Leben: Was wie ein Romananfang klingt, ist die wahre Geschichte von Elke und Peter Stahl. Seit 60 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben. Eine Liebe, die begann, als Ostberlin 1962 gegen die bakterielle Ruhr kämpfte – und die bis heute hält. Damals trafen sich die Medizinstudentin aus Kyritz und...
