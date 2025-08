ADAC-Prüfdienst macht in Werdau Station und unterbreitet kostenlose Angebote

Wer seine Bremsen von Experten unter die Lupe nehmen lassen will, der kann das in Werdau vorübergehend bei einem Automobilclub kostenlos tun lassen.

Werdau.

Der ADAC-Autocheck macht vom 31. Juli bis 1. August in Werdau Station. An der Aral-Tankstelle an der Greizer Straße 11 will der Automobilclub an beiden Tagen jeweils in der Zeit von von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowohl für seine Mitglieder als auch für Nichtmitglieder da sein. Das Angebot ist, den Interessierten einen kostenlosen Auto-Check zu bieten, der sich auf die Kontrolle und Prüfung von Bremsen, Stoßdämpfern und Batterie konzentriert. Laut Mitteilung können mithilfe moderner Diagnosetechnik Mängel am Fahrzeug schnell entdeckt werden. Getestet werden können ebenso die Bremswirkung und die Funktion der Stoßdämpfer. Weitere Auto-Check-Termine und Informationen gibt es auch im Internet unter adac.de/pruefdienste. (reu)