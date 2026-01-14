MENÜ
An den Bahnsteigen des Bahnhofes Werdau fehlen derzeit noch Bänke.
An den Bahnsteigen des Bahnhofes Werdau fehlen derzeit noch Bänke. Bild: André Kleber/Archiv
Werdau
Bahnhof Werdau: Fehlende Bänke werden noch ergänzt
Von Annegret Riedel
Die Arbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn sind noch nicht abgeschlossen. Darauf verweist ein Sprecher. Gute Nachrichten gibt es für Crimmitschauer Reisende.

Die Sitzgelegenheiten auf den Bahnsteigen des Werdauer Bahnhofes werden noch ergänzt. Das sagte der zuständige Bahnsprecher Jörg Bönisch. Zugreisende hatten kritisiert, dass es derzeit zu wenige Bänke für Wartende gibt. „Am 19. Dezember wurden in einem ersten Schritt vier neue Sitzbänke je Bahnsteig aufgestellt. Durch momentan laufende...
Mehr Artikel