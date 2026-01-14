Bahnhof Werdau: Fehlende Bänke werden noch ergänzt

Die Arbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn sind noch nicht abgeschlossen. Darauf verweist ein Sprecher. Gute Nachrichten gibt es für Crimmitschauer Reisende.

Die Sitzgelegenheiten auf den Bahnsteigen des Werdauer Bahnhofes werden noch ergänzt. Das sagte der zuständige Bahnsprecher Jörg Bönisch. Zugreisende hatten kritisiert, dass es derzeit zu wenige Bänke für Wartende gibt. „Am 19. Dezember wurden in einem ersten Schritt vier neue Sitzbänke je Bahnsteig aufgestellt. Durch momentan laufende... Die Sitzgelegenheiten auf den Bahnsteigen des Werdauer Bahnhofes werden noch ergänzt. Das sagte der zuständige Bahnsprecher Jörg Bönisch. Zugreisende hatten kritisiert, dass es derzeit zu wenige Bänke für Wartende gibt. „Am 19. Dezember wurden in einem ersten Schritt vier neue Sitzbänke je Bahnsteig aufgestellt. Durch momentan laufende...