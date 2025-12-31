Bahnhof Werdau: Reisende monieren tropfende Überdachungen und fehlende Bänke

Nach der Eröffnung des neuen Servicegebäudes Anfang Mai bringt die Deutsche Bahn bis Ende kommenden Jahres ihre Anlagen auf Vordermann. Doch es gibt Kritik.

Durch die neu installierten Überdachungen auf den Bahnsteigen des Werdauer Bahnhofes tropft es durch. „Wenn es richtig regnet, ist es natürlich besonders unangenehm für die Wartenden“, sagte Stadtrat Roy Trunz (AfD) auf der letzten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr. „Dieses Problem ist der Deutschen Bahn bekannt“, antwortete...