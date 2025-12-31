MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Bahnhof Werdau: Reisende monieren tropfende Überdachungen und fehlende Bänke

Die neu installierten Überdachungen an den Bahnsteigen in Werdau sind nicht dicht.
Die neu installierten Überdachungen an den Bahnsteigen in Werdau sind nicht dicht. Bild: André Kleber/Archiv
Die neu installierten Überdachungen an den Bahnsteigen in Werdau sind nicht dicht.
Die neu installierten Überdachungen an den Bahnsteigen in Werdau sind nicht dicht. Bild: André Kleber/Archiv
Werdau
Bahnhof Werdau: Reisende monieren tropfende Überdachungen und fehlende Bänke
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Eröffnung des neuen Servicegebäudes Anfang Mai bringt die Deutsche Bahn bis Ende kommenden Jahres ihre Anlagen auf Vordermann. Doch es gibt Kritik.

Durch die neu installierten Überdachungen auf den Bahnsteigen des Werdauer Bahnhofes tropft es durch. „Wenn es richtig regnet, ist es natürlich besonders unangenehm für die Wartenden“, sagte Stadtrat Roy Trunz (AfD) auf der letzten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr. „Dieses Problem ist der Deutschen Bahn bekannt“, antwortete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Ihnen fehlen für die Silvesterparty noch ein paar Kleinigkeiten und Sie müssen darum am Mittwoch nochmal in den Supermarkt? Dann müssen Sie das über die Öffnungszeiten wissen.
Patrick Hyslop
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
10:00 Uhr
3 min.
Nach langer Pause: Stadtbus hält wieder am Werdauer Bahnhof
Der Werdauer Stadtbus fährt ab sofort wieder den Bahnhof an.
Seit mehr als 30 Jahren betreibt die Firma Wendler die Linie durch die Innenstadt. Rund 40.000 Gäste fahren jährlich mit.
Annegret Riedel
10:41 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: 19-Jähriger fährt mit Opel gegen Baum
Ein Opel-Fahrer verlor im Erzgebirge die Kontrolle über sein Auto.
Ein 19-jähriger Autofahrer kam in Langenberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.
Niko Mutschmann
21.11.2025
2 min.
Vandalismus im neuen Empfangsgebäude: Toilette am Bahnhof in Werdau erneut verwüstet
Ricky Bayer von der Firma Landschafts- und Objektpflege zeigt die Verwüstungen der Toilette.
Das neue Empfangsgebäude am Bahnhof Werdau wird immer mehr zum Ziel mutwilliger Zerstörung – besonders die Toilette leidet. Am Freitagfrüh rückten erneut Rathausmitarbeiter und Polizei an.
André Kleber
30.12.2025
4 min.
„Das kann nur ein Schildbürgerstreich sein“: Jürgen Schmidt und seine Breitband-Odyssee in Rochlitz
Langsames Internet trotz Glasfaserkabel vor der Haustür: Jürgen Schmidt wartet seit vier Jahren auf einen Breitbandanschluss für sein Mehrfamilienhaus in Rochlitz.
Jürgen Schmidt hat den Überblick verloren: Seit vier Jahren kämpft er um Glasfaser für sein Haus in Rochlitz. Verschiedene Unternehmen sind beteiligt, doch der Anschluss bleibt in weiter Ferne.
Julia Czaja
Mehr Artikel