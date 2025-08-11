Blaualgen-Alarm in der Koberbachtalsperre Werdau: „Wir trinken das Wasser doch nicht“

Werdau
Das Strandbad bleibt trotz Algenwarnung durch das Gesundheitsamt weiterhin geöffnet. Viele Gäste zeigen sich unbeeindruckt und gehen trotzdem schwimmen.
21 Grad Wassertemperatur und strahlend blauer Himmel: Besucher des Strandbades an der Koberbachtalsperre schwimmen am frühen Montagnachmittag unbeirrt ihre Runden im Gewässer oder spielen Ball. Und das trotz einer Warnung des Gesundheitsamtes des Landkreises Zwickau. Das hatte am Freitagnachmittag die Entwicklung von Blau- und Grünalgen in der...
