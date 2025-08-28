Böllerschüsse und Blasmusik: So feiert der Schützenverein Niederalbertsdorf am Wochenende

Werdau
Zum 32. Mal laden die mehr als 60 Vereinsmitglieder auf den Festplatz an der Dorfstraße ein. Auch für kleine Besucher ist einiges geplant.
Zu Musik und Unterhaltung lädt der Schützenverein Niederalbertsdorf ab Freitag auf den Festplatz am Vereinshaus an der Dorfstraße 120/121 ein. Nach dem Fassbieranstich 20.23 Uhr sorgt die Partyband „Mr. Feelgood - die Stadlrogga“ für Stimmung. Danach ist Disko angesagt. Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit Betrieb auf dem Festplatz. Ab 17 Uhr...
