Tausende handbemalte Ostereier locken Besucher in kleines Dorf in Westsachsen

Werdau
Der Ostergarten öffnet am 28. März zum mittlerweile 25. Mal in Niederalbertsdorf. Er ist eine Station des Osterpfades Vogtland.
8000 bunt bemalte Eier – vom Wachtel- bis zum Straußen-Ei – warten ab Samstag wieder auf Besucher des Ostergartens auf dem Festplatzgelände des Schützenvereins. Ein Frauen-Quartett um Beate Schumann hat sich in den zurückliegenden Tagen unermüdlich ins Zeug gelegt, um die zerbrechlichen Kunstwerke schön zu präsentieren. Rund zwei Wochen...
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