Bunte Bausteine für starke Kinderrechte: Crimmitschauer Kita zeigt Kunst zum Weltkindertag

Farbenfrohe Fantasie trifft Kinderrechte: „Kinderoase“ baut zum Weltkindertag eine besondere Ausstellung in der Bücherei im Schockenbau auf.

In Vorbereitung auf den Weltkindertag am 20. September haben Kinder und deren Eltern der Crimmitschauer Kita „Kinderoase“ kunterbunte Traum-Kunstwerke geschaffen. Die mehr als 200 gestalteten Papp-Bausteine werden am Dienstag in die Stadtbibliothek im Schocken-Bau gebracht. Laut Birgit Andert, Sprecherin der Kinderarche Sachsen, wozu der...