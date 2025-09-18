Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Bunte Bausteine für starke Kinderrechte: Crimmitschauer Kita zeigt Kunst zum Weltkindertag

Für den Weltkindertag: Diese bunten Traum-Kunstwerke wandern am Dienstag in die Stadtbibliothek.
Für den Weltkindertag: Diese bunten Traum-Kunstwerke wandern am Dienstag in die Stadtbibliothek. Bild: Andert
Für den Weltkindertag: Diese bunten Traum-Kunstwerke wandern am Dienstag in die Stadtbibliothek.
Für den Weltkindertag: Diese bunten Traum-Kunstwerke wandern am Dienstag in die Stadtbibliothek. Bild: Andert
Werdau
Bunte Bausteine für starke Kinderrechte: Crimmitschauer Kita zeigt Kunst zum Weltkindertag
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Farbenfrohe Fantasie trifft Kinderrechte: „Kinderoase“ baut zum Weltkindertag eine besondere Ausstellung in der Bücherei im Schockenbau auf.

In Vorbereitung auf den Weltkindertag am 20. September haben Kinder und deren Eltern der Crimmitschauer Kita „Kinderoase“ kunterbunte Traum-Kunstwerke geschaffen. Die mehr als 200 gestalteten Papp-Bausteine werden am Dienstag in die Stadtbibliothek im Schocken-Bau gebracht. Laut Birgit Andert, Sprecherin der Kinderarche Sachsen, wozu der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
1 min.
Richtfest in Sicht: Neues Edeka-Center in Crimmitschau wächst zügig
OB André Raphael (l.) lässt sich von Hermann Schröder den Baufortschritt erklären.
Rathauschef André Raphael hat die Baustelle des Einkaufsmarktes besichtigt. Am 23. September folgt das Richtfest, Ende dieses Jahres die Eröffnung.
Jochen Walther
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
02.09.2025
1 min.
Mit Herz und Farbe: Kinder aus Crimmitschau gestalten Kunst zum Weltkindertag
Kinder und deren Eltern haben Traum-Kunstwerke anlässlich des Weltkindertages gebastelt.
Kreativ, offen, nahbar: Am Donnerstag können Eltern hinter die Kulissen des Kinderhauses an der Lindenstraße blicken – und staunen, was Kinder bewegt.
Jochen Walther
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
Mehr Artikel