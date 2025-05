Crimmitschau: Linamar-Mitarbeiterin erhält Auszeichnung für Erfolg bei Ingenieurwettbewerb

Der Erich-Glowatzky-Sonderpreis geht in diesem Jahr an die junge Wissenschaftlerin Sophia Arabella Groß. Ihr Team triumphierte auf internationaler Ebene. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis?

Die Wissenschaftlerin Sophia Arabella Groß aus Crimmitschau gehört zu den diesjährigen Preisträgern des Erich-Glowatzky-Preises. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro, das von der Sparkasse Zwickau gestiftet wird. Wie Ralf Kulik von der Glowatzky-Stiftung sagt, handelt es sich um den Sonderpreis für hervorragende Leistungen... Die Wissenschaftlerin Sophia Arabella Groß aus Crimmitschau gehört zu den diesjährigen Preisträgern des Erich-Glowatzky-Preises. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro, das von der Sparkasse Zwickau gestiftet wird. Wie Ralf Kulik von der Glowatzky-Stiftung sagt, handelt es sich um den Sonderpreis für hervorragende Leistungen...