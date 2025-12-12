Crimmitschau plant Millionen-Investitionen in Sportanlagen: Förderanträge für drei Projekte in Vorbereitung

Mit Bundesmitteln sollen drei Sportstätten in der Pleißestadt erneuert werden – die Stadt bringt die erforderlichen Anträge auf den Weg.

Die Stadt Crimmitschau will ihre Sportanlagen modernisieren und deshalb am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten" teilnehmen. Die Stadträte haben während der öffentlichen Sitzung am Donnerstag beschlossen, Fördergeld für drei Projekte zu beantragen: Für den Ersatzneubau des Hauses der Vereine (10 Millionen Euro), die...