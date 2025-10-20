Crimmitschauer Künstler schafft Pappmaché-Büste zu Ehren von Textilunternehmer

Das neueste Werk des Crimmitschauer Künstlers Andreas Tödtloff ist eine detailgetreue Pappmaché-Büste. Inspiriert von einem Relief am Rathaus, verewigt er David Friedrich Oehler für eine Ausstellung.

Bislang war David Friedrich Oehler in Crimmitschau nur als Relief an der Rathauswand zu sehen, nun gibt es ihn auch als Pappmaché-Büste. Nach über zwei Monaten und circa 60 Stunden filigraner Arbeit konnte der Crimmitschauer Künstler Andreas Tödtloff das Unikat aus Pappmaché fertigstellen. Das Werk misst 25 x 27 x 40 Zentimeter und wiegt...