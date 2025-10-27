Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • David Friedrich Oehler: Crimmitschau würdigt Europas Textilpionier mit großer Ausstellung

Andreas Tödtloff übergibt eine Oehler-Büste an Leiterin Birthe Hemeier (r.) und Andrea Bereš.
Andreas Tödtloff übergibt eine Oehler-Büste an Leiterin Birthe Hemeier (r.) und Andrea Bereš. Bild: Wagner
Andreas Tödtloff übergibt eine Oehler-Büste an Leiterin Birthe Hemeier (r.) und Andrea Bereš.
Andreas Tödtloff übergibt eine Oehler-Büste an Leiterin Birthe Hemeier (r.) und Andrea Bereš. Bild: Wagner
Werdau
David Friedrich Oehler: Crimmitschau würdigt Europas Textilpionier mit großer Ausstellung
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er machte die westsächsische Stadt zur Textilhochburg. Zum 300. Geburtstag zeigt eine Ausstellung das Wirken des Unternehmers neu – mit Originalstoffen, Briefen und viel Pioniergeist.

Er war ein Selfmade-Unternehmer des 18. Jahrhunderts – und ist doch vielen heute kein Begriff mehr. Mit einer großen Ausstellung will das Crimmitschauer Textilmuseum das ändern: David Friedrich Oehler, einst Europas bedeutendster Wollstoff-Produzent, steht ab Dezember im Mittelpunkt einer Sonderausstellung. Wer die neue Oehler-Schau betritt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
20.10.2025
3 min.
Crimmitschauer Künstler schafft Pappmaché-Büste zu Ehren von Textilunternehmer
Die von Andreas Tödtloff geschaffene Büste ist David Friedrich Oehler nachempfunden.
Das neueste Werk des Crimmitschauer Künstlers Andreas Tödtloff ist eine detailgetreue Pappmaché-Büste. Inspiriert von einem Relief am Rathaus, verewigt er David Friedrich Oehler für eine Ausstellung.
Roland Wagner
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
02.10.2025
2 min.
Textile Lichtkunst als Geschenk: Tuchfabrik Crimmitschau erhält drei Werke von Ruth Gassner
Künstlerin Ruth Gassner und Mäzen Werner Middendorf am Donnerstag vor den drei Kunstwerken.
Ein Potsdamer Mäzen spendet Lichtkunst im Wert von 24.000 Euro – und verwandelt einen Raum im Textilmuseum in eine funkelnde Installation.
Jochen Walther
Mehr Artikel