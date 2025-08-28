Dänkritzer laden zum 20. Mal zum Gaudi-Wettbewerb ein

Das Maßkrugschieben hat Tradition auf dem Nachbarschaftsfest im Neukirchener Ortsteil. Am Samstag wird wieder gefeiert.

Im Neukirchener Ortsteil Dänkritz soll am Samstag um 15 Uhr mit dem Läuten der Feuerwehrtraditionsglocke am Schlauchturm des alten Gerätehauses das alljährliche Dänkritzer Nachbarschaftsfest eröffnet werden. Einer der Höhepunkte wird erneut das „Dänkritzer Maßkrugschieben“ sein, das zum 20. Mal stattfindet. Bis zu 50 Teilnehmer...