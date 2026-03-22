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Der große Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“ wurde am Sonntagmittag von den Besuchern regelrecht gestürmt.
Der große Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“ wurde am Sonntagmittag von den Besuchern regelrecht gestürmt. Foto: Ralph Köhler
Der große Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“ wurde am Sonntagmittag von den Besuchern regelrecht gestürmt.
Der große Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“ wurde am Sonntagmittag von den Besuchern regelrecht gestürmt. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Westsachsen: Biergartenbesucher stürmen wiedereröffnetes Ausflugslokal „Dänkritzer Schmiede“
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Gäste und Betreiber freuen sich über die gelungene Wiederbelebung des Traditionsgasthofes in dem Ortsteil von Neukirchen/Pleiße.

Der Biergarten der Traditionsgaststätte „Dänkritzer Schmiede“ ist am Wochenende von Besuchern regelrecht gestürmt worden. Am Sonntagmittag war auf dem großen Parkplatz davor nur mit ganz viel Glück eine Parklücke zu finden. Viele Gäste kamen auch mit dem Fahrrad vorbei. An den Speise-Ausgaben bildeten sich teils lange Schlange. Doch...
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