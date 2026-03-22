Westsachsen: Biergartenbesucher stürmen wiedereröffnetes Ausflugslokal „Dänkritzer Schmiede“

Gäste und Betreiber freuen sich über die gelungene Wiederbelebung des Traditionsgasthofes in dem Ortsteil von Neukirchen/Pleiße.

Der Biergarten der Traditionsgaststätte „Dänkritzer Schmiede“ ist am Wochenende von Besuchern regelrecht gestürmt worden. Am Sonntagmittag war auf dem großen Parkplatz davor nur mit ganz viel Glück eine Parklücke zu finden. Viele Gäste kamen auch mit dem Fahrrad vorbei. An den Speise-Ausgaben bildeten sich teils lange Schlange. Doch...