MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Dänkritzer Weihnachtsbaum gefällt: Familie setzt rührende Tradition fort

Nun steht das festlich dekorierte Schmuckstück am „Hänel-Steig“.
Nun steht das festlich dekorierte Schmuckstück am „Hänel-Steig“. Bild: Roland Wagner
Nun steht das festlich dekorierte Schmuckstück am „Hänel-Steig“.
Nun steht das festlich dekorierte Schmuckstück am „Hänel-Steig“. Bild: Roland Wagner
Werdau
Dänkritzer Weihnachtsbaum gefällt: Familie setzt rührende Tradition fort
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gefällt, vermisst – ersetzt: In Dänkritz lebt eine kleine Weihnachtsfreude weiter, wo zuvor nur ein leiser Baumstumpf blieb.

Im Neukirchner Ortsteil Dänkritz, bekannt für seine stillen, charmanten Ecken, gibt es zur Weihnachtszeit einen besonderen Brauch: Ein Tannenbaum am Rundwanderweg im Harthwald wird liebevoll geschmückt – seit über sieben Jahren. Doch dieses Jahr war der Baum plötzlich verschwunden. Bei Waldpflegearbeiten war er gefällt worden. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11.11.2025
1 min.
Autofahrer stirbt eine Woche nach Unfall an „Dänkritzer Schmiede“
Ein Mann ist knapp eine Woche nach einem Unfall in Dänkritz in einer Klinik gestorben.
Auf der Straße zwischen Zwickau und Crimmitschau ist vor einer Woche ein Mann gegen einen Baum gefahren. Er starb nun in einer Klinik.
Konrad Rüdiger
04.11.2025
2 min.
Crimmitschau: Fast 100 Kleintierzüchter stellen nahezu 700 Tiere aus
Sebastian Latour (l.) und Thomas Raschke bei der Bewertung eines Huhnes.
Der Dänkritz-Lauterbacher Verein feiert mit dieser Schau sein 100-jähriges Bestehen. Weitere Züchter beteiligen sich.
Roland Wagner
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
Mehr Artikel