Dänkritzer Weihnachtsbaum gefällt: Familie setzt rührende Tradition fort

Gefällt, vermisst – ersetzt: In Dänkritz lebt eine kleine Weihnachtsfreude weiter, wo zuvor nur ein leiser Baumstumpf blieb.

Im Neukirchner Ortsteil Dänkritz, bekannt für seine stillen, charmanten Ecken, gibt es zur Weihnachtszeit einen besonderen Brauch: Ein Tannenbaum am Rundwanderweg im Harthwald wird liebevoll geschmückt – seit über sieben Jahren. Doch dieses Jahr war der Baum plötzlich verschwunden. Bei Waldpflegearbeiten war er gefällt worden. Die...