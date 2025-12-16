Dank großer Spendenbereitschaft: Werdauer Familie kann sich einen Traum erfüllen

Um den Familienalltag zu meistern und mobil zu sein, braucht Familie Röhnert ein größeres, behindertengerechtes Auto. Für das haben zahlreiche Menschen gespendet.

Im August hatte Uwe Röhnert um finanzielle Unterstützung für ein neues Familienauto gebeten. „Nun ist das Projekt auf der Zielgeraden“, sagt der 57-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau Christine und seinen Eltern in einem Haus in der Friedenssiedlung in Werdau wohnt. Bei Christine Röhnert wurde vor zwölf Jahren die seltene Erbkrankheit...