MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Dank großer Spendenbereitschaft: Werdauer Familie kann sich einen Traum erfüllen

Uwe Röhnert kümmert sich um seine Frau Christine und die Eltern. Die Familie braucht ein größeres Auto.
Uwe Röhnert kümmert sich um seine Frau Christine und die Eltern. Die Familie braucht ein größeres Auto. Bild: Kleber
Uwe Röhnert kümmert sich um seine Frau Christine und die Eltern. Die Familie braucht ein größeres Auto.
Uwe Röhnert kümmert sich um seine Frau Christine und die Eltern. Die Familie braucht ein größeres Auto. Bild: Kleber
Werdau
Dank großer Spendenbereitschaft: Werdauer Familie kann sich einen Traum erfüllen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um den Familienalltag zu meistern und mobil zu sein, braucht Familie Röhnert ein größeres, behindertengerechtes Auto. Für das haben zahlreiche Menschen gespendet.

Im August hatte Uwe Röhnert um finanzielle Unterstützung für ein neues Familienauto gebeten. „Nun ist das Projekt auf der Zielgeraden“, sagt der 57-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau Christine und seinen Eltern in einem Haus in der Friedenssiedlung in Werdau wohnt. Bei Christine Röhnert wurde vor zwölf Jahren die seltene Erbkrankheit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
28.11.2025
4 min.
Eine Mail, die sprachlos macht: Wenn die frohe Botschaft nicht bis Weihnachten warten kann
Ines und Ronald Kaulfuß unterstützen mit dem Stiftungsverein Lydia Kaulfuß Betroffene von Morbus Wilson. Nun meldete sich die Mutter eines vor rund 20 Jahren erkrankten Kindes.
Seit rund 20 Jahren engagieren sich Ines und Ronald Kaulfuß mit dem nach ihrer Tochter benannten Stiftungsverein für Betroffene von Morbus Wilson. Nun erreichte sie ein besonderes Schreiben.
Joseph Wenzel
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09.09.2025
2 min.
Nachbar unterstützt Familie Röhnert aus Werdau mit Spendenaktion
Christine Röhnert ist heute auf Rundum-Pflege angewiesen. Ihr Mann kümmert sich rührend.
Wegen einer seltenen Erbkrankheit wurde Christine Röhnert vor zwölf Jahren zum Pflegefall. Auch ihre Schwiegereltern sind mittlerweile auf Hilfe angewiesen.
Annegret Riedel
Mehr Artikel