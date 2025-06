„Das war so ekelhaft“: Hat Crimmitschaus Innenstadt ein Ratten-Problem?

Müll, Gestank und mangelnde Grünpflege: Im Zentrum wächst der Ärger über eine mögliche Rattenplage – vor allem rund um die Jahnstraße. Ein Großvermieter verweist auf die Verantwortung der Mieter.

Heike Naujoks traute ihren Augen nicht: Als die 66-Jährige vor kurzem ihre Schwiegermutter im Neubaublock an der Jahnstraße, Eingang 12, in Crimmitschau besuchen wollte, versperrte ihr eine Ratte den Weg. „Das war so ekelhaft. Ich musste gleich ein Foto machen, damit mir das mein Mann glaubt. Ich hatte Angst, bin auf Abstand geblieben“, sagt...