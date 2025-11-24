Defekte Plexiglasscheibe sorgt für Spielabbruch in der DEL 2: Liegt überhaupt Ersatz im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau?

Werdau
Bei einer Havarie bleiben 90 Minuten, um für Ersatz zu sorgen. Die Partie zwischen Weiden und Kassel musste am Sonntag abgebrochen werden. Stefan Aurich spricht über die Lage in der Eispiraten-Heimspielstätte.
Eine defekte Plexiglasscheibe hat in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) für einen Spielabbruch gesorgt. Die Partie zwischen den Blue Devils Weiden und den Kassel Huskies musste in der 28. Minute erst unterbrochen und dann nach einer 90-minütigen Zwangspause abgebrochen werden. Die Entscheidung haben die Referees mit Blick auf das...
