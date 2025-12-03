Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Crimmitschau: „Das kommt alles überraschend“

Die Deutsche Bank will sich aus der Crimmitschauer Innenstadt zurückziehen.
Die Deutsche Bank will sich aus der Crimmitschauer Innenstadt zurückziehen. Bild: Ralph Köhler
Die Deutsche Bank will sich aus der Crimmitschauer Innenstadt zurückziehen.
Die Deutsche Bank will sich aus der Crimmitschauer Innenstadt zurückziehen. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Crimmitschau: „Das kommt alles überraschend“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch vor Frühling ist Schluss: Kunden müssen künftig nach Zwickau fahren – oder auf App und Telefonbanking setzen. Dabei gab es zuvor ganz andere Signale.

Gerüchte machten seit Wochen die Runde – jetzt ist es offiziell: Die Deutsche Bank zieht sich aus Crimmitschau zurück. Die Filiale in der Innenstadt wird geschlossen. Mediensprecher Christian Hotz bestätigt, dass der Standort im ersten Quartal 2026 dichtmacht. Die Filiale werde mit der Niederlassung in Zwickau zusammengelegt. Gründe nennt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
12.11.2025
1 min.
Crimmitschau leuchtet wieder: Einkaufsbummel mit Lampions, Karussell und Glühwein
Die Händler locken am Freitagabend wieder in die Crimmitschauer Innenstadt.
Die Werbegemeinschaft lädt am Freitag zu „Crimmitschau leuchtet“ ein – mit Lichterglanz, Überraschungen in den Läden und langer Einkaufsnacht.
Jochen Walther
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
21.11.2025
2 min.
Eröffnungstermin steht fest: So verändert das neue Edeka-Center die Crimmitschauer Innenstadt
In wenigen Wochen geht das neue Edeka-Center in Crimmitschau in Betrieb.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Kühlregale stehen, Kassen werden montiert. Mit dem Neubau entsteht ein neuer Treffpunkt – samt Gastronomie und verändertem Zugang zum Buttenplatz.
Jochen Walther
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
Mehr Artikel