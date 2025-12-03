Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Crimmitschau: „Das kommt alles überraschend“

Noch vor Frühling ist Schluss: Kunden müssen künftig nach Zwickau fahren – oder auf App und Telefonbanking setzen. Dabei gab es zuvor ganz andere Signale.

Gerüchte machten seit Wochen die Runde – jetzt ist es offiziell: Die Deutsche Bank zieht sich aus Crimmitschau zurück. Die Filiale in der Innenstadt wird geschlossen. Mediensprecher Christian Hotz bestätigt, dass der Standort im ersten Quartal 2026 dichtmacht. Die Filiale werde mit der Niederlassung in Zwickau zusammengelegt. Gründe nennt...