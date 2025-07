Dönerwurst statt Drehspieß: Westsächsische Fleischerei erfindet neue Spezialität mit orientalischem Flair

Regional verwurzelt und offen für Neues: Im Agrarhof Gospersgrün wird eine besondere Wurstsorte hergestellt, die Nahost-Aromen mit bewährter Fleischertradition vereint.

In der Fleischerei im westsächsischen Gospersgrün wird täglich frisch Brät abgewogen und in Därme gefüllt. Doch statt einer klassischen Bratwurst entsteht hier eine besondere Kreation: Fleischermeister Olaf Uhlig stellt die Dönerwurst her, eine Spezialität, die Dönergewürze mit traditioneller Wurstkunst verbindet – und damit in der...