Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Dorffunk per Whatsapp: Mannichswalde informiert jetzt digital über Feste, Ortschaftsrat und Vereine

Blick auf den Crimmitschauer Ortsteil Mannichswalde aus der Vogelperspektive.
Blick auf den Crimmitschauer Ortsteil Mannichswalde aus der Vogelperspektive. Bild: D. Lange
Blick auf den Crimmitschauer Ortsteil Mannichswalde aus der Vogelperspektive.
Blick auf den Crimmitschauer Ortsteil Mannichswalde aus der Vogelperspektive. Bild: D. Lange
Werdau
Dorffunk per Whatsapp: Mannichswalde informiert jetzt digital über Feste, Ortschaftsrat und Vereine
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem Crimmitschauer Ortsteil kommen Infos des Dorfes und der Vereine nun auch per Smartphone – einfach und für alle nutzbar.

In Mannichswalde gibt es jetzt einen digitalen Dorfkanal. Über Whatsapp informiert der „Mannichwalder Dorffunk“ über Termine und Neuigkeiten im Dorf. Wie Ortsvorsteher Jan Schleicher (Für Crimmitschau) sagt, sollen über die Messenger-App vor allem Mitteilungen des Ortschaftsrates und der Vereine geteilt werden. „Wir wollen damit nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
01.09.2025
3 min.
Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen
Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken.
Ein Platz wird zum Café, Fremde zu Tischnachbarn und Frühstück zum Fest: In dem Crimmitschauer Ortsteil zeigt ein Verein, wie herzhaft gelebte Gemeinschaft schmeckt.
Jochen Walther
15.09.2025
3 min.
Mit Herz, Humor und Roteiche: Mannichswalde auf dem Siegertreppchen
Auf der Bühne in Hoyerswerda war die Freude bei den Mannichswaldern groß.
Mit 40 Engagierten fuhr der Crimmitschauer Ortsteil nach Hoyerswerda – und kam mit Platz 3 und 5000 Euro Prämie zurück. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugte das Miteinander.
Jochen Walther
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel