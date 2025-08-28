Dreiste Müllentsorgung in Crimmitschau: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Unbekannte haben nahe der S 290 bei Mannichswalde einen großen Haufen teerhaltigen Bauschutts auf einem Wirtschaftsweg abgeladen. Die Kosten für die Entsorgung hat der Landkreis übernommen.

Erneut muss sich die Stadt Crimmitschau mit einem besonders schweren Fall von illegaler Abfallablagerung beschäftigen. „Wilde Müllentsorgungen sind längst zu einem großen Ärgernis geworden“, sagt Stadtsprecherin Daniela Scheibel. Auch in dem aktuellen Fall sei das Amt für Abfallwirtschaft des Kreises Zwickau ins Boot geholt worden.... Erneut muss sich die Stadt Crimmitschau mit einem besonders schweren Fall von illegaler Abfallablagerung beschäftigen. „Wilde Müllentsorgungen sind längst zu einem großen Ärgernis geworden“, sagt Stadtsprecherin Daniela Scheibel. Auch in dem aktuellen Fall sei das Amt für Abfallwirtschaft des Kreises Zwickau ins Boot geholt worden....