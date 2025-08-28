Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Dreiste Müllentsorgung in Crimmitschau: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen.
Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen. Bild: Michel/Archiv
Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen.
Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen. Bild: Michel/Archiv
Werdau
Dreiste Müllentsorgung in Crimmitschau: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben nahe der S 290 bei Mannichswalde einen großen Haufen teerhaltigen Bauschutts auf einem Wirtschaftsweg abgeladen. Die Kosten für die Entsorgung hat der Landkreis übernommen.

Erneut muss sich die Stadt Crimmitschau mit einem besonders schweren Fall von illegaler Abfallablagerung beschäftigen. „Wilde Müllentsorgungen sind längst zu einem großen Ärgernis geworden“, sagt Stadtsprecherin Daniela Scheibel. Auch in dem aktuellen Fall sei das Amt für Abfallwirtschaft des Kreises Zwickau ins Boot geholt worden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
16:30 Uhr
1 min.
Unbekannte haben bei Crimmitschau Bauschutt illegal entsorgt - er ist umweltschädlich
Auch im Vogtland war es in diesem Jahr zu Bauschuttablagerungen gekommen.
Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall.
Jana Klameth
16:50 Uhr
3 min.
Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen.
Rund 20.000 Gäste pro Bad – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Während andernorts schon abgebaut wird, lässt Fraureuth das Wasser noch eine Weile stehen.
Jochen Walther
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel