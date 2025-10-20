Ein Muss für Freunde alter Brummis: Zwickauer rollt mit Buch die Geschichte der DDR-Lastwagen neu auf

Wer Günther Wappler trifft, begegnet nicht nur einem Kenner, sondern einem Autor, bei dem alles mit Automodellen aus DDR-Zeiten begann. Sein Buch stellt er erstmals in Werdau vor – mit Signierstunde.

Auf Parkplätzen glänzen sie wie polierte Giganten vergangener Jahrzehnte – und bringen nicht nur Motoren zum Brummen, sondern ganze Geschichten ans Licht. Wer einmal zwischen den bulligen IFA-Lastern vom Typ H3A, S 4000-1, W 50 oder L 60 steht, der sieht Stahl und Technik – aber hört, wenn er genau hinhört, auch von Menschen, Zeiten und...