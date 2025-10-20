Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ein Muss für Freunde alter Brummis: Zwickauer rollt mit Buch die Geschichte der DDR-Lastwagen neu auf

Günther Wappler verbringt viel Zeit im Arbeitszimmer seiner Plattenbauwohnung in Zwickau-Eckersbach. Der gebürtige Königswalder stellt sein jüngstes Werk in der Werdauer Tuchfabrik vor. Bild: J. Walther
Günther Wappler verbringt viel Zeit im Arbeitszimmer seiner Plattenbauwohnung in Zwickau-Eckersbach. Der gebürtige Königswalder stellt sein jüngstes Werk in der Werdauer Tuchfabrik vor. Bild: J. Walther
Werdau
Ein Muss für Freunde alter Brummis: Zwickauer rollt mit Buch die Geschichte der DDR-Lastwagen neu auf
Redakteur
Von Jochen Walther
Wer Günther Wappler trifft, begegnet nicht nur einem Kenner, sondern einem Autor, bei dem alles mit Automodellen aus DDR-Zeiten begann. Sein Buch stellt er erstmals in Werdau vor – mit Signierstunde.

Auf Parkplätzen glänzen sie wie polierte Giganten vergangener Jahrzehnte – und bringen nicht nur Motoren zum Brummen, sondern ganze Geschichten ans Licht. Wer einmal zwischen den bulligen IFA-Lastern vom Typ H3A, S 4000-1, W 50 oder L 60 steht, der sieht Stahl und Technik – aber hört, wenn er genau hinhört, auch von Menschen, Zeiten und...
