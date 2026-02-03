Einzigartiger Laden in Westsachsen: Warum der 72-jährige Inhaber noch nicht ans Aufhören denkt

Das Fischgeschäft am Werdauer Markt ist seit Jahrzehnten eine gefragte Adresse. Täglich bereitet das Team Salate, Fischspezialitäten und Mittagstisch zu. Chef Matthias Scheibner ist immer mittendrin.

Marinierter Hering, Salate nach Matjes-Art, Lachs-Klopse, Fisch-Burger und Störtebeker-Brötchen gehören zu den Rennern im Fischgeschäft Scheibner am Werdauer Markt. „Wir haben täglich mehr als 20 Salate im Angebot und um die 15 Mittagessen. Wir müssen kreativ sein und den Kunden immer etwas Neues bieten“, sagt Chef Matthias Scheibner.