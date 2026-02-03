MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Einzigartiger Laden in Westsachsen: Warum der 72-jährige Inhaber noch nicht ans Aufhören denkt

Um die 100 Kilogramm frischen Lachs verarbeiten Matthias Scheibner und sein Team innerhalb einer Woche. Daraus entsteht eine Vielfalt von Fischwaren.
Um die 100 Kilogramm frischen Lachs verarbeiten Matthias Scheibner und sein Team innerhalb einer Woche. Daraus entsteht eine Vielfalt von Fischwaren. Bild: André Kleber
Monika Siegert (rechts) – im Foto mit Mitarbeiterin Bettina Tschimmel – schätzt die Vielfalt des Angebots.
Monika Siegert (rechts) – im Foto mit Mitarbeiterin Bettina Tschimmel – schätzt die Vielfalt des Angebots. Bild: André Kleber
Seit 35 Jahren ist der Fischladen am Werdauer Markt unter der Regie von Matthias Scheibner.
Seit 35 Jahren ist der Fischladen am Werdauer Markt unter der Regie von Matthias Scheibner. Bild: André Kleber
Um die 100 Kilogramm frischen Lachs verarbeiten Matthias Scheibner und sein Team innerhalb einer Woche. Daraus entsteht eine Vielfalt von Fischwaren.
Um die 100 Kilogramm frischen Lachs verarbeiten Matthias Scheibner und sein Team innerhalb einer Woche. Daraus entsteht eine Vielfalt von Fischwaren. Bild: André Kleber
Monika Siegert (rechts) – im Foto mit Mitarbeiterin Bettina Tschimmel – schätzt die Vielfalt des Angebots.
Monika Siegert (rechts) – im Foto mit Mitarbeiterin Bettina Tschimmel – schätzt die Vielfalt des Angebots. Bild: André Kleber
Seit 35 Jahren ist der Fischladen am Werdauer Markt unter der Regie von Matthias Scheibner.
Seit 35 Jahren ist der Fischladen am Werdauer Markt unter der Regie von Matthias Scheibner. Bild: André Kleber
Werdau
Einzigartiger Laden in Westsachsen: Warum der 72-jährige Inhaber noch nicht ans Aufhören denkt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Fischgeschäft am Werdauer Markt ist seit Jahrzehnten eine gefragte Adresse. Täglich bereitet das Team Salate, Fischspezialitäten und Mittagstisch zu. Chef Matthias Scheibner ist immer mittendrin.

Marinierter Hering, Salate nach Matjes-Art, Lachs-Klopse, Fisch-Burger und Störtebeker-Brötchen gehören zu den Rennern im Fischgeschäft Scheibner am Werdauer Markt. „Wir haben täglich mehr als 20 Salate im Angebot und um die 15 Mittagessen. Wir müssen kreativ sein und den Kunden immer etwas Neues bieten“, sagt Chef Matthias Scheibner.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
31.01.2026
4 min.
Frische gegen den Trend: Wie ein Obst- und Gemüseladen am Werdauer Markt seit 25 Jahren überlebt
Jörg Franik ist zwar gelernter Bäcker, aber liebt seinen jetzigen Job. Mittlerweile ist er der einzige Fachhändler für Obst und Gemüse in der Stadt Werdau.
Während Supermärkte wachsen, halten Jörg und Antje Franik unbeirrt an ihrem Fachgeschäft fest. Mit nächtlichen Fahrten zum Großmarkt, Vielfalt und persönlicher Beratung behaupten sie sich gegen Konkurrenz.
Annegret Riedel
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
19.01.2026
3 min.
Neustart in Werdau: Bekanntes Eiscafé soll bald wieder seine Türen öffnen
Das „Capri“ war jahrzehntelang eine gute Adresse für Eisliebhaber. Nun soll es neu eröffnen.
Der Eisladen an der August-Bebel-Straße wird künftig von einem Glauchauer betrieben. Und wie geht es in Crimmitschau weiter?
Annegret Riedel
17:53 Uhr
4 min.
"Mega cool": Thioune gibt Werder neue Energie
Der neue Werder-Trainer Daniel Thioune.
Werder Bremen hat einen Nachfolger für Trainer Horst Steffen gefunden. Daniel Thioune war zwar nicht der Favorit auf den Trainerposten. Doch er startet mit viel Elan.
Claas Hennig, Tom Bachmann, Sebastian Stiekel, dpa
Mehr Artikel