Fachhändler in Westsachsen ist sich sicher: „Das goldene Rad hat Julia Taubitz Glück gebracht“

Als Olympiasiegerin sorgt die Rennrodlerin derzeit für Schlagzeilen. Eine kleine Verbindung führt dabei nach Königswalde. Für Geschäftsinhaber Karsten Wappler ist das eine besondere Erinnerung.

„Das goldene Fahrrad hat Julia Taubitz Glück gebracht", sagt Karsten Wappler schmunzelnd. Die Rennrodlerin aus dem Erzgebirge hat in dieser Woche bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen. Trainiert haben dürfte die Spitzensportlerin auch auf einem Rad, das sie einst in seinem Fachgeschäft gekauft hat – im beschaulichen Königswalde.