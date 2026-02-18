Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia: Warum Rennrodlerin Julia Taubitz ausgerechnet auf dem Stuhl einer Plauener Zahnärztin saß

Die Plauener Zahnmedizinerin Kristin Fleischer-Kühn freut sich in diesen Tagen ganz besonders über den Erfolg der Rennrodlerin aus dem Erzgebirge. Was die Ärztin mit der Spitzensportlerin verbindet.

Das war nicht abzusehen, als Julia Taubitz (29), vor eineinhalb Jahren in der Plauener Zahnarztpraxis Kühn behandelt wurde. Damals hatte sie sich sich zwar längst als Spitzensportlerin behauptet. Aber eine olympische Medaille, die schien nach einer schweren Verletzung in Peking in die Ferne gerückt zu sein. Das war nicht abzusehen, als Julia Taubitz (29), vor eineinhalb Jahren in der Plauener Zahnarztpraxis Kühn behandelt wurde. Damals hatte sie sich sich zwar längst als Spitzensportlerin behauptet. Aber eine olympische Medaille, die schien nach einer schweren Verletzung in Peking in die Ferne gerückt zu sein.