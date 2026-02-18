MENÜ
  • Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia: Warum Rennrodlerin Julia Taubitz ausgerechnet auf dem Stuhl einer Plauener Zahnärztin saß

Julia Taubitz (rechts) und die Plauener Zahnärztin Kristin Fleischer-Kühn mit Ehemann und Praxismanager Philipp Fleischer. Das Bild entstand 2024.
Julia Taubitz (rechts) und die Plauener Zahnärztin Kristin Fleischer-Kühn mit Ehemann und Praxismanager Philipp Fleischer. Das Bild entstand 2024. Bild: Praxis Kühn
Julia „Gold-Jule“ Taubitz nach ihrem ersten Sieg bei den Olympischen Winterspielen in Italien.
Julia „Gold-Jule“ Taubitz nach ihrem ersten Sieg bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int.
Keine rodelte so schnell wie sie: Julia Taubitz vom Team Oberwiesenthal.
Keine rodelte so schnell wie sie: Julia Taubitz vom Team Oberwiesenthal. Bild: IMAGO/NurPhoto
Eine Performance-Schiene für die Olympiasiegerin - in Schwarz-Rot-Gold.
Eine Performance-Schiene für die Olympiasiegerin - in Schwarz-Rot-Gold. Bild: Labor Duo-Dental, Falkenstein
Plauen
Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia: Warum Rennrodlerin Julia Taubitz ausgerechnet auf dem Stuhl einer Plauener Zahnärztin saß
Von Sabine Schott
Die Plauener Zahnmedizinerin Kristin Fleischer-Kühn freut sich in diesen Tagen ganz besonders über den Erfolg der Rennrodlerin aus dem Erzgebirge. Was die Ärztin mit der Spitzensportlerin verbindet.

Das war nicht abzusehen, als Julia Taubitz (29), vor eineinhalb Jahren in der Plauener Zahnarztpraxis Kühn behandelt wurde. Damals hatte sie sich sich zwar längst als Spitzensportlerin behauptet. Aber eine olympische Medaille, die schien nach einer schweren Verletzung in Peking in die Ferne gerückt zu sein.
