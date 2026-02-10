MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Der Sachsenfragebogen mit Olympiasiegerin Julia Taubitz: Das erzählt sie Fremden als Erstes über ihre Heimatstadt im Erzgebirge

Julia Taubitz hat bei den Olympischen Spielen 2026 ihre erste Goldmedaille gewonnen.
Julia Taubitz hat bei den Olympischen Spielen 2026 ihre erste Goldmedaille gewonnen. Bild: Julia Taubitz
Julia Taubitz hat bei den Olympischen Spielen 2026 ihre erste Goldmedaille gewonnen.
Julia Taubitz hat bei den Olympischen Spielen 2026 ihre erste Goldmedaille gewonnen. Bild: Julia Taubitz
Sachsen
Der Sachsenfragebogen mit Olympiasiegerin Julia Taubitz: Das erzählt sie Fremden als Erstes über ihre Heimatstadt im Erzgebirge
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Annaberg-Buchholz. Wenn Rennrodlerin Julia Taubitz (29) nicht gerade auf der Rodelbahn trainiert — gerade hat sie bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen — dann backt, joggt oder surft sie, fährt Motorboot oder Motorrad. Die Frau ist ständig in Bewegung. Wir haben es trotzdem geschafft, sie kurz aufzuhalten: Julia Taubitz hat unseren Sachsenfragebogen ausgefüllt.

Freie Presse: Was bedeutet Heimat für Sie?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 17:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
4 min.
Olympia: Julia Taubitz aus dem Erzgebirge hat eine Hand an der Goldmedaille
Rennrodlerin Julia Taubitz geht als Führende in den zweiten Tag des olympischen Wettbewerbs.
Mit gleich zwei Bahnrekorden ist die Rennrodlerin aus Annaberg-Buchholz in ihren Wettkampf bei den Winterspielen gestartet. Auf den Fersen ist ihr nur Teamkollegin Merle Fräbel.
Anika Zimny
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
10.02.2026
4 min.
Julia Taubitz aus dem Erzgebirge holt Olympia-Gold: Was ist ihr Geheimnis?
Julia Taubitz bejubelt ihren Sieg im Rodeln in Cortina d‘Ampezzo am Dienstagabend.
Als Medaillenkandidatin war die 29-Jährige aus Annaberg-Buchholz zu den Winterspielen gereist, im Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo mauserte sie sich schnell zur Favoritin. Und könnte bald noch nachlegen.
Anika Zimny
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
Mehr Artikel