Der Sachsenfragebogen mit Olympiasiegerin Julia Taubitz: Das erzählt sie Fremden als Erstes über ihre Heimatstadt im Erzgebirge

Sachsen
Annaberg-Buchholz. Wenn Rennrodlerin Julia Taubitz (29) nicht gerade auf der Rodelbahn trainiert — gerade hat sie bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen — dann backt, joggt oder surft sie, fährt Motorboot oder Motorrad. Die Frau ist ständig in Bewegung. Wir haben es trotzdem geschafft, sie kurz aufzuhalten: Julia Taubitz hat unseren Sachsenfragebogen ausgefüllt.
Freie Presse: Was bedeutet Heimat für Sie?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 17:30 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG