Familie aus Westsachsen lebt jetzt den Alltag auf einer Karibikinsel: Wohnmobil ist sicher geparkt

Familie Pätzold ist seit mehr als neun Monaten auf Reisen. Momentan sind die Fünf in Honduras. Wann sie weiterziehen, ist offen. Nun ist Zeit für ein Herzensprojekt.

Seit Monaten erfüllt sich Familie Pätzold aus Trünzig einen Traum. Im Spätsommer vorigen Jahres sind Sabrina und Patrick Pätzold mit ihren Kindern Thorin (4), Majvi (6) und Baby Raiana (1) und ihrem 35 Jahre alten Wohnmobil auf große Reise in Richtung Amerika gegangen. Die Tour soll ein Jahr dauern. Das Haus in Trünzig bewohnt in dieser...