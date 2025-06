Festumzug im westsächsischen Beiersdorf wird zur Hitzeschlacht: „Allemal besser als Regen“

30 Grad und viele hochgeschlossene Kostüme: Der Höhepunkt der Feierlichkeiten in Beiersdorfer fordert die rund 500 Teilnehmer heraus. Für Abkühlung sorgen Wasserflaschen am Wegesrand.

Viele der rund 500 Teilnehmer des Festumzuges in Beiersdorf sind am Sonntagnachmittag gehörig ins Schwitzen gekommen – kein Wunder bei 30 Grad im Schatten und zahlreichen hochgeschlossene Kostüme. Der 600 Meter lange Zug war der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 800-jährigen Ortsbestehen und zu 150 Jahre Kirchweihe in dem Fraureuther...