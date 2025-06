Frau in Crimmitschau vor 14 Tagen schwer verletzt - warum die Polizei erst jetzt nach Unfallflüchtigem sucht

Die 72-jährige Frau hatte sich bei einem Bremsmanöver schwere Verletzungen zugezogen, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfall ist schon zwei Wochen her: Gegen 17 Uhr des 21. Mai war ein 72-Jähriger mit seinem blauen Skoda Rapid in Crimmitschau in der Jakobsgasse unterwegs. Er wollte an der für ihn grünen Ampel nach links auf die Leipziger Straße abbiegen. Da in diesem Moment ein Radfahrer den Fußgängerüberweg querte, musste er eine Vollbremsung...