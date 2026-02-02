MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fraureuther verabschieden sich mit Handschlag von ihrem Bürgermeister

Viele Fraureuther kamen zum Kommunalgespräch, das der Posaunenchor musikalisch begleitete.
Viele Fraureuther kamen zum Kommunalgespräch, das der Posaunenchor musikalisch begleitete. Bild: Walther
Viele Fraureuther kamen zum Kommunalgespräch, das der Posaunenchor musikalisch begleitete.
Viele Fraureuther kamen zum Kommunalgespräch, das der Posaunenchor musikalisch begleitete. Bild: Walther
Werdau
Fraureuther verabschieden sich mit Handschlag von ihrem Bürgermeister
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das traditionelle Kommunalgespräch war das letzte für Bürgermeister Matthias Topitsch. Rund 500 Gäste füllten die Glowatzkyhalle, um zurückzublicken, Engagement zu würdigen und Zusammenhalt zu feiern.

Die Sitzplätze an den langen Tischen reichen an diesem Freitagabend nicht aus. Schon früh füllt sich die Erich-Glowatzky-Halle in Fraureuth. Viele Besucher weichen auf die Tribünen aus. Vertreter aus Kitas und Schule, Mitglieder der Ortschaftsräte, Feuerwehrleute, Vereinsaktive und Beschäftigte aus Unternehmen sind gekommen. Sie alle wollen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
20.01.2026
2 min.
Abschied nach zwei Jahrzehnten: Topitschs letztes Kommunalgespräch in Fraureuth
Zum traditionellen Kommunalgespräch in Fraureuth sind alle Einwohner eingeladen.
Am 30. Januar endet eine Ära: Zum letzten Mal lädt der scheidende Bürgermeister zum Neujahrsempfang – mit Rückblick, Ritualen und einer Botschaft, die ihm stets am Herzen lag.
Jochen Walther
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
17.01.2026
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten. Ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
Mehr Artikel