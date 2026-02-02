Fraureuther verabschieden sich mit Handschlag von ihrem Bürgermeister

Werdau
Das traditionelle Kommunalgespräch war das letzte für Bürgermeister Matthias Topitsch. Rund 500 Gäste füllten die Glowatzkyhalle, um zurückzublicken, Engagement zu würdigen und Zusammenhalt zu feiern.
Die Sitzplätze an den langen Tischen reichen an diesem Freitagabend nicht aus. Schon früh füllt sich die Erich-Glowatzky-Halle in Fraureuth. Viele Besucher weichen auf die Tribünen aus. Vertreter aus Kitas und Schule, Mitglieder der Ortschaftsräte, Feuerwehrleute, Vereinsaktive und Beschäftigte aus Unternehmen sind gekommen. Sie alle wollen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.