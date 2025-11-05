Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gefährlicher Schulweg im Crimmitschauer Ortsteil soll bald Geschichte sein: Bauarbeiten bringen große Belastungen mit sich

Ortsvorsteher Lutz Baumgärtel zeigt eine der gefährlichsten Stellen der Ortsdurchfahrt. Bild: Dudacy/Archiv
Ortsvorsteher Lutz Baumgärtel zeigt eine der gefährlichsten Stellen der Ortsdurchfahrt. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Gefährlicher Schulweg im Crimmitschauer Ortsteil soll bald Geschichte sein: Bauarbeiten bringen große Belastungen mit sich
Von Jochen Walther
Seit Jahren fordern die Langenreinsdorfer einen Gehweg – jetzt kommt Bewegung in das Projekt. Der Bau startet voraussichtlich 2026, dauert zwei Jahre und bringt Einschränkungen.

Gefährlicher Schulweg, jahrelange Forderungen – nun kommt Bewegung in ein Projekt, das viele längst abgeschrieben hatten: Im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf soll endlich ein Gehweg gebaut werden. Doch die Erleichterung über die Ankündigung wird durch eine bittere Nachricht gedämpft: Vor 2026 passiert nichts – und dann wird es...
