Gegen den Personalmangel: Werdau und Crimmitschau bilden gemeinsamen Standesamtsbezirk

Werdau
Brautpaare können sich auch weiterhin in Crimmitschau trauen lassen. Die Oberbürgermeister beider Städte sind auch als Standesbeamte im Einsatz.
Einen gemeinsamen Standesamtsbezirk bilden ab dem 1. Januar kommenden Jahres die Städte Werdau und Crimmitschau. Das haben die Stadträte in den beiden Kommunen beschlossen. Auch Dennheritz und Neukirchen gehören dann zum neuen Standesamtsbezirk. Crimmitschau hat diese Aufgaben bisher für diese zwei Gemeinden übernommen. „Wir haben uns...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.