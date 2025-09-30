Hoffnung und Zusammenhalt: Werdau sucht Stammzellspender für Karolin

Die Diagnose Leukämie traf Karolin Sobe völlig unerwartet. Jetzt kämpft die Familie um eine zweite Chance für die 39-Jährige. Eine Registrierungsaktion in Werdau soll Hilfe bringen.

Werdau. Ende August wurde das Leben von Familie Sobe von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. „Karolin fühlte sich schlapp. Wir hatten den Schulanfang unserer Tochter gefeiert. Meine Frau hat es darauf geschoben, dass alles ein bisschen viel war. Sie wollte nicht zum Arzt“, sagt Ehemann Michael, der sie regelrecht zu einem Arzttermin überreden musste. Nach der Auswertung des Blutbildes kam dann die erschütternde Diagnose: Die 39-Jährige hat akute Leukämie. Die Werdauerin liegt derzeit im HBK Zwickau. Die erste Chemotherapie hat sie bereits hinter sich gebracht. Weitere Behandlungen stehen bevor.

„Es geht ihr momentan nicht besonders gut“, sagt Michael Sobe. Der 40-Jährige setzte unverzüglich gemeinsam mit drei engen Freunden alle Hebel in Bewegung. Das Ziel: einen passenden Stammzellspender für seine Frau finden. „Nachts, wenn ich wach liege, kreist immer das Gedankenkarussell. Da kam mir die Idee, mithilfe der DKMS eine Registrierungsaktion für Karolin in Werdau zu organisieren.“

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die weltweit so vielen Blutkrebspatientinnen und -patienten wie möglich helfen will. Mehr als 13 Millionen registrierte Spender befinden sich in der Kartei, sagt Mitarbeiterin Lena Rall. Davon würden acht Millionen in Deutschland leben. „Wir haben bereits mehr als 125.000 Menschen eine zweite Lebenschance ermöglicht.“

1985 Teilnehmer sind das Ziel

Am Samstag wird die Registrierungsaktion für Karolin in der Stadthalle Werdau stattfinden. „1985 Teilnehmer, das ist unser großes Ziel“, sagt Michael Sobe. 1985 ist das Geburtsjahr seiner Frau. Im Vorfeld haben sich bereits 120 Leute bereiterklärt, sich online registrieren zu lassen und Karolin somit zwar nicht am Samstag direkt vor Ort, aber trotzdem zu helfen. „Für eine Registrierung zu Hause kann man sich das entsprechende Set einfach schicken lassen und den Wangenabstrich mithilfe von drei Wattestäbchen selbst durchführen“, sagt Lena Rall.

Seit Wochen bereiten der Werdauer und seine Freunde diesen Samstag vor. Und haben dabei unglaublich viel Unterstützung von allen Seiten bekommen, wie er sagt. Für eine Tombola für einen guten Zweck wurden 475 hochwertige Preise zusammengetragen. Die Betreuung der Spender erfolgt durch ein großes Helfer-Team. Die Test-Straße in der Stadthalle hat 36 Plätze.

Arbeitskollegen engagieren sich mit

Mit dabei sind auch die Arbeitskollegen von Karolin Sobe, die als Lehrerin an der Freien Oberschule Kunst unterrichtet. „Karolin fehlt uns mit ihren guten Ideen und ihrem Elan an allen Ecke und Enden“, sagt Jacqueline Scharfen von der Geschäftsleitung der Schule an der Zwickauer Straße. Die Kolleginnen und Kollegen backen unter anderem Crepes an diesem Nachmittag. Auch Popcorn wird es geben, Roster und Bier. „Ich möchte nicht, dass die Leute nur in den Saal hineingehen, sich registrieren lassen und schnell wieder verschwinden. Man soll sich noch zusammensetzen und miteinander reden können“, sagt Michael Sobe, der auf eine große Resonanz hofft.

„Meine Frau ist immer für andere da, stellt sich nie in den Vordergrund und macht für jeden alles möglich. Unser größter Wunsch ist es, dass bald ein passender Stammzellspender gefunden und sie gesund wird. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir das schaffen“, sagt der Handwerker, der erst im Januar seine neue Lackierer-Werkstatt in Langenhessen eröffnet hat. „Derzeit kann ich nicht mit voller Kraft arbeiten. Zu viele Gedanken schwirren mir im Kopf herum“, gibt er zu. Denn nicht nur seine Frau, auch die Töchter Cataleya (11) und Clara (6) und Familienhund Neo brauchen seine Zuwendung. „Clara wird in der nächsten Woche sieben Jahre alt. Es ist ihr erster Geburtstag, den ich alleine organisieren werde.“ (rdl)

Die DKMS-Registrierungsaktion findet am 4. Oktober von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau statt. Teilnehmen kann jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist. Online kann man sich das Registrierungsset über dkms.de/karolin nach Hause schicken lassen.