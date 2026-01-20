Zwickauer Studenten beteiligen sich an Registrierungsaktion für erkrankte Werdauer: „Man sollte es einfach machen“

Werdau
Nach der Diagnose akute Leukämie kämpfen Michael Klose und Karolin Sobe aus Werdau um ihr Leben. Sie benötigen dringend eine Stammzellspende. Die WHZ hilft bei der Suche nach einem Spender.
Mitten in der Mensa, zwischen Essensausgabe und Tischen, steckt sich Carolina Kim Seidel (20) Wattestäbchen in den Mund und dreht an diesen. So schabt sie an der Innenseite der Wange Mundschleimhaut ab. Seidel ist eine von 100 Personen, die sich am Dienstag in der Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) als potenzielle Stammzellspender...
