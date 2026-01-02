Nach Leukämie-Diagnose: Werdauer Familie überwältigt von großer Hilfsbereitschaft

Michael Klose kämpft gegen Blutkrebs. Die finanzielle Unterstützung der Community entlastet die Familie. Doch die Suche nach einem passenden Stammzellenspender ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wenige Tage vor Weihnachten bekam Familie Klose aus Werdau eine erschütternde lebensverändernde Diagnose. Familienvater Michael plagte sich seit einigen Wochen mit starken Zahnschmerzen herum. Die Wunden der Zahnoperation wollten einfach nicht verheilen. Nachdem er zusätzlich Schmerzen im Brustkorb bekam, fuhr ihn seine Frau Michelle in die... Wenige Tage vor Weihnachten bekam Familie Klose aus Werdau eine erschütternde lebensverändernde Diagnose. Familienvater Michael plagte sich seit einigen Wochen mit starken Zahnschmerzen herum. Die Wunden der Zahnoperation wollten einfach nicht verheilen. Nachdem er zusätzlich Schmerzen im Brustkorb bekam, fuhr ihn seine Frau Michelle in die...