  • Nach Leukämie-Diagnose: Werdauer Familie überwältigt von großer Hilfsbereitschaft

Ein Foto aus glücklicheren Tagen: Familienvater Michael Klose erhielt in der Vorweihnachtszeit die Diagnose „akute Leukämie“.
Ein Foto aus glücklicheren Tagen: Familienvater Michael Klose erhielt in der Vorweihnachtszeit die Diagnose „akute Leukämie“. Bild: privat
Im November verlieh der VKS Spenderinnen und Spendern den Lifesaver Award dafür, dass sie neue Lebenschancen schenken.
Im November verlieh der VKS Spenderinnen und Spendern den Lifesaver Award dafür, dass sie neue Lebenschancen schenken. Bild: Franziska Kestel
Wattestäbchen mit Zellen der Wangenschleimhaut werden für den Typisierungsprozess der DNA verwendet.
Wattestäbchen mit Zellen der Wangenschleimhaut werden für den Typisierungsprozess der DNA verwendet. Bild: Symbolfoto: Robert Michael/dpa
Werdau
Nach Leukämie-Diagnose: Werdauer Familie überwältigt von großer Hilfsbereitschaft
Redakteur
Von Annegret Riedel
Michael Klose kämpft gegen Blutkrebs. Die finanzielle Unterstützung der Community entlastet die Familie. Doch die Suche nach einem passenden Stammzellenspender ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wenige Tage vor Weihnachten bekam Familie Klose aus Werdau eine erschütternde lebensverändernde Diagnose. Familienvater Michael plagte sich seit einigen Wochen mit starken Zahnschmerzen herum. Die Wunden der Zahnoperation wollten einfach nicht verheilen. Nachdem er zusätzlich Schmerzen im Brustkorb bekam, fuhr ihn seine Frau Michelle in die...
