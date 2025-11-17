Insulin, Sensor, Notfall-Rucksack: Wie der kleine Henri aus Werdau mit Diabetes groß wird

Der Fünfjährige lebt mit Typ‑1‑Diabetes. Jede Minute zählt, selbst in der Kita hilft ein Pflegedienst. Der Alltag der Familie Tretina ist geprägt von Alarmen, Fürsorge – und unendlicher Liebe.

Ein leiser Piepston in der Nacht – und der Alltag der Familie Tretina steht erneut Kopf. Für Carolin und Rico Tretina aus Werdau ist das längst Routine. Ihr fünfjähriger Sohn Henri hat Typ-1-Diabetes – eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper kein Insulin mehr bildet. Das lebenswichtige Hormon muss er nun dauerhaft ersetzt bekommen....