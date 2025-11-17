Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Insulin, Sensor, Notfall-Rucksack: Wie der kleine Henri aus Werdau mit Diabetes groß wird

Carolin und Rico Tretina aus Werdau, gemeinsam mit ihrer Tochter Nele und ihrem Sohn Henri, der an Typ-1-Diabetes erkrankt ist. Der Familienalltag ist komplett auf Henri abgestimmt.
Carolin und Rico Tretina aus Werdau, gemeinsam mit ihrer Tochter Nele und ihrem Sohn Henri, der an Typ-1-Diabetes erkrankt ist. Der Familienalltag ist komplett auf Henri abgestimmt. Bild: R. Köhler
Henri trägt diese Pumpe, die den Insulinfluss steuert. Ein Senor schickt die Werte ans Handy.
Henri trägt diese Pumpe, die den Insulinfluss steuert. Ein Senor schickt die Werte ans Handy. Bild: Köhler
Der Junge besucht trotz seiner Krankheit die Kita „Kunterbunt“ im Werdauer Ortsteil Königswalde.
Der Junge besucht trotz seiner Krankheit die Kita „Kunterbunt“ im Werdauer Ortsteil Königswalde. Bild: Walther
Werdau
Insulin, Sensor, Notfall-Rucksack: Wie der kleine Henri aus Werdau mit Diabetes groß wird
Von Jochen Walther
Der Fünfjährige lebt mit Typ‑1‑Diabetes. Jede Minute zählt, selbst in der Kita hilft ein Pflegedienst. Der Alltag der Familie Tretina ist geprägt von Alarmen, Fürsorge – und unendlicher Liebe.

Ein leiser Piepston in der Nacht – und der Alltag der Familie Tretina steht erneut Kopf. Für Carolin und Rico Tretina aus Werdau ist das längst Routine. Ihr fünfjähriger Sohn Henri hat Typ-1-Diabetes – eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper kein Insulin mehr bildet. Das lebenswichtige Hormon muss er nun dauerhaft ersetzt bekommen....
