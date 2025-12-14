MENÜ
  • Jugendliche nach Graffiti-Schmierereien an Lutherkirche Crimmitschau gefasst

Mit 35 Graffiti in Gelb und Silber wurde die Lutherkirche verschandelt. Bild: Susann Oertel
Mit 35 Graffiti in Gelb und Silber wurde die Lutherkirche verschandelt. Bild: Susann Oertel
Werdau
Jugendliche nach Graffiti-Schmierereien an Lutherkirche Crimmitschau gefasst
Von Cristina Zehrfeld
0:00 Anhören

35 Graffiti in Gelb und Silber: Nach Schmierereien an der Lutherkirche hat die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt.

Die Polizei hat am Samstag in Crimmitschau zwei mutmaßliche Sprayer erwischt. Laut Information der Polizeidirektion Zwickau wurden am frühen Samstagabend zwischen 17 und 19 Uhr zwei Personen beim Besprühen der Treppenanlage der Lutherkirche beobachtet. Insgesamt wurden danach 35 einzelne Graffiti gezählt, die in gelber und silberner Farbe...
Mehr Artikel