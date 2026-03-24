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Kerstin Wolff und ihr Mann sowie Moderator Silvio Zschage (re.) an der Windmühle in Syrau.
Kerstin Wolff und ihr Mann sowie Moderator Silvio Zschage (re.) an der Windmühle in Syrau. Foto: John Ullrich
Kerstin Wolff und ihr Mann sowie Moderator Silvio Zschage (re.) an der Windmühle in Syrau.
Kerstin Wolff und ihr Mann sowie Moderator Silvio Zschage (re.) an der Windmühle in Syrau. Foto: John Ullrich
Werdau
Kerstin Wolff aus Fraureuth gewinnt Reise bei Quiz
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Die Nationalfarbe der Niederlande brachte Kerstin Wolff den Gewinn. Mit Freude im Herzen geht es bald auf Reisen.

Kerstin Wolff aus Fraureuth ist Siegerin des vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) veranstalteten Gewinnspiels „Um die Ecke – um die Welt“. Sie hat eine Reise in die Niederlande gewonnen. Laut der Mitteilung des Senders wurde die Entscheidung am Montag, 23. März, getroffen. Am Freitag führte Wolff ein Besuch zur Windmühle in das...
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