  • Kinderstation an der Pleißental-Klinik in Werdau: Am 28. Februar gehen die Lichter endgültig aus

Die Pleißental-Klinik in Werdau. Auf der Kinderstation gehen Ende Februar die Lichter aus.
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Auf der Kinderstation gehen Ende Februar die Lichter aus. Bild: Ralph Köhler
Ende November demonstrierten Beschäftigte und Unterstützer der Kinderstation vor dem Landratsamt.
Ende November demonstrierten Beschäftigte und Unterstützer der Kinderstation vor dem Landratsamt. Bild: Ralf Wendland
Eine Petition mit mehr als 13.000 Unterschriften für den Erhalt der Kinderklinik fand im Kreistag keine Mehrheit. Das Gremium betrachtete sich wegen des Insolvenzverfahrens als nicht zuständig.
Eine Petition mit mehr als 13.000 Unterschriften für den Erhalt der Kinderklinik fand im Kreistag keine Mehrheit. Das Gremium betrachtete sich wegen des Insolvenzverfahrens als nicht zuständig. Bild: Jan-Dirk Franke
Werdau
Kinderstation an der Pleißental-Klinik in Werdau: Am 28. Februar gehen die Lichter endgültig aus
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die insolvente Klinik hat bereits Ärzten gekündigt. Noch ist die Kinderabteilung zwar geöffnet, doch immer mehr Eltern suchen sich Alternativen. Beim HBK in Zwickau ist man darauf vorbereitet.

Noch fünf Wochen, dann gehen die Lichter aus: Die Kinderstation an der insolventen Pleißental-Klinik in Werdau schließt Ende nächsten Monat. Der 28. Februar ist der letzte Tag. Dabei hatte die Geschäftsführung noch kurz vor Weihnachten erklärt, dass auch ein längerer Betrieb denkbar gewesen wäre. Bis „mindestens Ende Februar“ sollte...
