Kinderstation an der Pleißental-Klinik in Werdau: Am 28. Februar gehen die Lichter endgültig aus

Werdau
Die insolvente Klinik hat bereits Ärzten gekündigt. Noch ist die Kinderabteilung zwar geöffnet, doch immer mehr Eltern suchen sich Alternativen. Beim HBK in Zwickau ist man darauf vorbereitet.
Noch fünf Wochen, dann gehen die Lichter aus: Die Kinderstation an der insolventen Pleißental-Klinik in Werdau schließt Ende nächsten Monat. Der 28. Februar ist der letzte Tag. Dabei hatte die Geschäftsführung noch kurz vor Weihnachten erklärt, dass auch ein längerer Betrieb denkbar gewesen wäre. Bis „mindestens Ende Februar“ sollte...
