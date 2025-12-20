Kommentar zu kalten Wohnungen in Werdau: Eiskalt im Stich gelassen – Das Versagen der Politik auf dem Wohnungsmarkt

In Werdau frieren Mieter, weil der Besitzer Rechnungen nicht bezahlt. Der Staat sieht tatenlos zu. Was es braucht: Klare Gesetze, rasche Eingriffe und endlich Schutz für die Richtigen.

Was in Werdau geschieht, ist ein Skandal mit Ansage – und ein Beispiel dafür, wie kaputt das Mietsystem in Deutschland sein kann. Mieter zahlen pünktlich ihre Miete und sitzen im Kalten, weil ein Eigentümer abtaucht und die Hausverwaltung schweigt. Die Fernwärme ist abgestellt, das Wasser könnte bald folgen. Die Stadtwerke können nicht...