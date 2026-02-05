MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Kommentar zu Olympia-Quartett aus Crimmitschau: Verpasste Chance und verlorengegangener Reiz

Vier Sportler mit Crimmitschau-Bezug starten bei Olympia in Italien.
Vier Sportler mit Crimmitschau-Bezug starten bei Olympia in Italien. Bild: Michael Kappeler/dpa
Vier Sportler mit Crimmitschau-Bezug starten bei Olympia in Italien.
Vier Sportler mit Crimmitschau-Bezug starten bei Olympia in Italien. Bild: Michael Kappeler/dpa
Meinung
Werdau
Kommentar zu Olympia-Quartett aus Crimmitschau: Verpasste Chance und verlorengegangener Reiz
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus einer Kleinstadt fahren vier Sportler nach Italien. Sie messen sich vor einem Millionenpublikum mit den Besten der Welt. Daraus macht Crimmitschau leider zu wenig, sagt Redakteur Holger Frenzel.

Krisen und Kriege bestimmen die Schlagzeilen. Leider. Positive und mutmachende Nachrichten entwickeln sich zur Rarität. Oder schaffen wir es nicht (mehr), Dinge zu transportieren, die für Stolz und Freude sorgen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:44 Uhr
4 min.
Olympia mit vier Sportlern aus Crimmitschau: Zwischen Vorfreude auf Public-Viewing und Tristesse beim Stadtbummel
Sie vertreten Crimmitschau bei den Olympischen Spielen: Mathilda Heine, Josie Hofmann, Fridtjof Petzold und Felix Maly (von oben links/im Uhrzeigersinn).
Ein Quartett mit Crimmitschau-Bezug steht in Italien im Rampenlicht. Der Stolz auf die Leistungen der Sportler ist nicht überall zu sehen und zu spüren. Was kurz vor der Olympia-Eröffnung fehlt.
Holger Frenzel
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
28.01.2026
2 min.
Sicherheitskonzept angepasst: Polizei bereitet Einsatz am Freitag beim Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau vor
Die Polizei plant am Freitag einen Einsatz am Kunsteisstadion in Crimmitschau.
Die Partie zwischen Crimmitschau und Kassel steht trotz freundschaftlicher Verbindungen unter besonderen Vorzeichen. Im November gab es eine Attacke auf einen Huskies-Bus. Wie laufen die Ermittlungen?
Holger Frenzel
Mehr Artikel