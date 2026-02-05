MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Olympia mit vier Sportlern aus Crimmitschau: Zwischen Vorfreude auf Public-Viewing und Tristesse beim Stadtbummel

Sie vertreten Crimmitschau bei den Olympischen Spielen: Mathilda Heine, Josie Hofmann, Fridtjof Petzold und Felix Maly (von oben links/im Uhrzeigersinn).
Sie vertreten Crimmitschau bei den Olympischen Spielen: Mathilda Heine, Josie Hofmann, Fridtjof Petzold und Felix Maly (von oben links/im Uhrzeigersinn). Bild: Kretschel/Imago/Orange Pictures (4)
Eberhard Schröter und Kerstin Meergans freuen sich auf das Public-Viewing in Lauenhain.
Eberhard Schröter und Kerstin Meergans freuen sich auf das Public-Viewing in Lauenhain. Bild: Ralph Köhler
Blick zum Kunsteisstadion. Hier gibt es bisher kein Olympia-Banner.
Blick zum Kunsteisstadion. Hier gibt es bisher kein Olympia-Banner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Sie vertreten Crimmitschau bei den Olympischen Spielen: Mathilda Heine, Josie Hofmann, Fridtjof Petzold und Felix Maly (von oben links/im Uhrzeigersinn).
Sie vertreten Crimmitschau bei den Olympischen Spielen: Mathilda Heine, Josie Hofmann, Fridtjof Petzold und Felix Maly (von oben links/im Uhrzeigersinn). Bild: Kretschel/Imago/Orange Pictures (4)
Eberhard Schröter und Kerstin Meergans freuen sich auf das Public-Viewing in Lauenhain.
Eberhard Schröter und Kerstin Meergans freuen sich auf das Public-Viewing in Lauenhain. Bild: Ralph Köhler
Blick zum Kunsteisstadion. Hier gibt es bisher kein Olympia-Banner.
Blick zum Kunsteisstadion. Hier gibt es bisher kein Olympia-Banner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Olympia mit vier Sportlern aus Crimmitschau: Zwischen Vorfreude auf Public-Viewing und Tristesse beim Stadtbummel
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Quartett mit Crimmitschau-Bezug steht in Italien im Rampenlicht. Der Stolz auf die Leistungen der Sportler ist nicht überall zu sehen und zu spüren. Was kurz vor der Olympia-Eröffnung fehlt.

Die Olympia-Begeisterung hat Lauenhain erreicht. Im Ortsteil von Crimmitschau ist Eisschnellläufer Felix Maly aufgewachsen. Seine Familie und ein Teil seiner Freunde leben im Dorf. Sie drücken dem 31-Jährigen bei den Olympischen Spielen, die am Freitag in Italien eröffnet werden, die Daumen. Etliche fiebern im Saal des Gemeindehauses mit. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
23.01.2026
4 min.
Olympia-Debüt als Lohn für harten Weg: Warum Eisschnellläuferin Josie Hofmann die Winterspiele nur einmal erleben wird
Viele Jahre hat Josie Hofmann für ihren Traum von Olympia ins Training investiert, jetzt erfüllt er sich in Italien.
Die Sportlerin vom Crimmitschauer Polizeisportverein erfüllt sich mit der Olympia-Teilnahme einen Lebenstraum. Danach sah es zu Saisonbeginn nach einer Verletzung nicht unbedingt aus.
Anika Zimny
Von Holger Frenzel
2 min.
16:00 Uhr
2 min.
Kommentar zu Olympia-Quartett aus Crimmitschau: Verpasste Chance und verlorengegangener Reiz
Meinung
Redakteur
Vier Sportler mit Crimmitschau-Bezug starten bei Olympia in Italien.
Aus einer Kleinstadt fahren vier Sportler nach Italien. Sie messen sich vor einem Millionenpublikum mit den Besten der Welt. Daraus macht Crimmitschau leider zu wenig, sagt Redakteur Holger Frenzel.
Holger Frenzel
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
Mehr Artikel