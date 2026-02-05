Olympia mit vier Sportlern aus Crimmitschau: Zwischen Vorfreude auf Public-Viewing und Tristesse beim Stadtbummel

Ein Quartett mit Crimmitschau-Bezug steht in Italien im Rampenlicht. Der Stolz auf die Leistungen der Sportler ist nicht überall zu sehen und zu spüren. Was kurz vor der Olympia-Eröffnung fehlt.

Die Olympia-Begeisterung hat Lauenhain erreicht. Im Ortsteil von Crimmitschau ist Eisschnellläufer Felix Maly aufgewachsen. Seine Familie und ein Teil seiner Freunde leben im Dorf. Sie drücken dem 31-Jährigen bei den Olympischen Spielen, die am Freitag in Italien eröffnet werden, die Daumen. Etliche fiebern im Saal des Gemeindehauses mit. Der...