Crimmitschau würdigt seine Olympia-Teilnehmer mit Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt

Werdau
Ein Quartett vertrat im Februar die Kommune bei den Winterspielen in Italien. Warum beim Termin am Mittwoch ein Gesicht fehlte und warum dieser für den Rest aus unterschiedlichen Gründen besonders war.
Auf einmal kommt es ganz dick – so beschrieb Oberbürgermeister André Raphael, was vor wenigen Wochen für eine Premiere für die Stadt Crimmitschau gesorgt hatte. Zwar war die Kommune in der Vergangenheit bereits durch Sportler aus Westsachsen bei Olympischen Spielen vertreten – unter anderem 1960 mit Eisschnellläufer Heinz Wolfram und 1980...
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