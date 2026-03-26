MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Eisschnellläufer Fridtjof Petzold, Josie Hofmann und Felix Maly (von links) trugen sich am Mittwoch unter den Augen von Oberbürgermeister André Raphael (hinten) ins Ehrenbuch der Stadt Crimmitschau ein.
Die Eisschnellläufer Fridtjof Petzold, Josie Hofmann und Felix Maly (von links) trugen sich am Mittwoch unter den Augen von Oberbürgermeister André Raphael (hinten) ins Ehrenbuch der Stadt Crimmitschau ein. Foto: Ralph Köhler
Die Eisschnellläufer Fridtjof Petzold, Josie Hofmann und Felix Maly (von links) trugen sich am Mittwoch unter den Augen von Oberbürgermeister André Raphael (hinten) ins Ehrenbuch der Stadt Crimmitschau ein.
Die Eisschnellläufer Fridtjof Petzold, Josie Hofmann und Felix Maly (von links) trugen sich am Mittwoch unter den Augen von Oberbürgermeister André Raphael (hinten) ins Ehrenbuch der Stadt Crimmitschau ein. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Crimmitschau würdigt seine Olympia-Teilnehmer mit Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Quartett vertrat im Februar die Kommune bei den Winterspielen in Italien. Warum beim Termin am Mittwoch ein Gesicht fehlte und warum dieser für den Rest aus unterschiedlichen Gründen besonders war.

Auf einmal kommt es ganz dick – so beschrieb Oberbürgermeister André Raphael, was vor wenigen Wochen für eine Premiere für die Stadt Crimmitschau gesorgt hatte. Zwar war die Kommune in der Vergangenheit bereits durch Sportler aus Westsachsen bei Olympischen Spielen vertreten – unter anderem 1960 mit Eisschnellläufer Heinz Wolfram und 1980...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
2 min.
Der Wal-Flüsterer vom Ostseestrand
Robert Marc Lehmann geht auf Tuchfühlung mit einem gestrandeten Wal in der Ostsee.
Mit schwerem Gerät versuchen Helfer den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal zu befreien. Mittendrin Robert Marc Lehmann. Er sagt, das Tier sei motiviert. Aber Lehmann bremst die Erwartung.
17:39 Uhr
3 min.
Uni Dresden mit fliegendem Testlabor für Luftfahrtantriebe
Das Forschungsflugzeug der TU Dresden soll bei der Entwicklung fossilfreier Luftfahrtantriebe zum Einsatz kommen.
In Kamenz geht die Forschung künftig wie im Flug. Ein Flugzeug soll im Auftrag der Technischen Universität Dresden neue Antriebssysteme für die Luftfahrt erforschen.
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
21.02.2026
2 min.
Olympia: Crimmitschauer Eisschnellläufer sind taktisch zunächst auf sich allein gestellt
Im Team arbeiteten Fridtjof Petzold (vorn) und Felix Maly (hinten rechts) gemeinsam mit Patrick Beckert (links) für eine schnelle Zeit. Jetzt sind die beiden Crimmitschauer Petzold und Maly im Massenstart zunächst auf sich allein gestellt auf dem Weg ins Finale.
Mit den Rennen im Massenstart gehen am Samstag die Wettbewerbe auf dem Eisoval zu Ende. Ein Duo aus Westsachsen könnte im besten Fall um Medaillen mitlaufen.
Anika Zimny
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
06.03.2026
4 min.
Crimmitschauer Eisschnellläufer Fridtjof Petzold erfährt viel Solidarität
Eisschnellläufer Fridtjof Petzold aus Crimmitschau fehlt am Wochenende bei der Mehrkampf-WM.
Wenn am Wochenende in Heerenveen die Mehrkampf-WM über die Bühne geht, fehlt der Olympiastarter ungewollt. Ein Teamkollege aus Westsachsen hingegen verzichtet ganz bewusst.
Anika Zimny
Mehr Artikel