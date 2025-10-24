Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Korb frei in Crimmitschau: Neue Basketballanlage im Freizeitzentrum „Stern-Treff“ dank Bürgerhaushalt

Die neue Basketballanlage wurde von den jungen Leuten sofort getestet. Bild: Reinhard Wolf
Die neue Basketballanlage wurde von den jungen Leuten sofort getestet. Bild: Reinhard Wolf
Im Vorjahr flossen 15.000 Euro in Bürgerprojekte. Ob auch 2026 wieder Ideen der Bürger und Vereine gefördert werden, hängt von den Haushaltsberatungen mit den Stadträten ab.

Im Freizeitzentrum „Stern-Treff“ ist Anfang der Woche eine neue Basketballanlage eröffnet worden – finanziert über den Bürgerhaushalt der Stadt Crimmitschau. Das Projekt ist eines von mehreren, die 2024 mit städtischen Mitteln realisiert werden konnten. Jens Strecker, Leiter des Vereins FAB, hatte den Antrag für das 2210 Euro teure...
